Aufnahmen aus der Natur lockten wieder mehr als 100 Besucher zum Naturabend nach Mehrin.

Mehrin/Vienau l Spannende Themen erwarteten die rund 100 Gäste des Naturabends im Landhotel Mehrin. Organisiert hatte diesen Abend, der alljährlich stattfindet, wieder die NABU-Fachgruppe Vienau. Neben beeindruckenden Bildern von heimischen Tieren stand diesmal auch die Fauna Afrikas im Vordergrund.

Zu Letztgenanntem konnte Veranstalter Michael Arens, Leiter der Fachgruppe Vienau, den Referenten Dirk Pehlke aus Lohne begrüßen. Der Unfallsanitäter schilderte in seinem Vortrag ,,Mein Traum von Afrika“ seine Eindrücke, die er während eines dreiwöchigen Aufenthalts in Südafrika erhielt. Vom 20. Oktober bis zum 10. November vorigen Jahres besuchte Pehlke das Kariega Game Reserve, das sich rund zwei Stunden nördlich von Port Elisabeth befindet. Und natürlich erblickte er dabei auch die Big Five. Davon zeigte er beeindruckende Bilder.

Suppenküche für Bedürftige

Bei seinem Video-Vortrag aus dem Kariega Wildreservat ging Pehlke auch auf den Schutz der Nashörner – Breit- und Spitzmaulnashörner gleichermaßen – mit Hilfe der Anti poacher unit (Anti-Wildere-Truppe) ein. Bei einer Exkursion ins Reservat wurden auch Daten über diese Tiere erfasst sowie Pflegemaßnahmen im Gelände durchgeführt. So erfuhr Pehlke, dass dort Sträucher gepflanzt, Wege freigeschnitten und nicht einheimische Bäume entfernt wurden.

Natürlich interessierte Pehlke nicht nur das Leben der Tiere auf dem afrikanischen Kontinent. Bei einem Besuch in der Soup Kitchen in den Township von Kenton on Sea, einer Suppenküche für bedürftige Kinder, lernte er ein Projekt zur Unterstützung von Bedürftigen kennen und leistete selbst einen Beitrag zur Hilfe. Diese Suppenküchen werden durch Spenden finanziert.

Über 100 Besucher

Ein weiterer Referent dieses Abends war der Hadmerslebener Henning Dittmer. Der Biologie- und Chemielehrer zeigte spektakuläre Bilder von der einheimische Natur zwischen dem Harz und der Altmark. Sein Spektrum reichte von Landschaften, Pflanzen und Vögeln bis hin zu Säugetieren. Seine Bilder entstanden alle im Gebiet des Salzlandkreises, der Börde und im Harzkreis. Seine Motive veranlassten die zahlreichen Bescher immer wieder zum Staunen und Raunen, so Arens, denn Dittmer schaffte es, beeindruckende Bilder einzufangen. Henning Dittmer ist Mitglied in der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen.

Nach gut zweieinhalb Stunden waren die Vorträge beendet. Diese fanden ein großes Interesse bei den Besuchern. Insgesamt fanden sich mehr als 100 Interessenten an diesem Abend in Mehrin ein. Einige Gäste waren sogar aus Magdeburg oder aus Tuchheim angereist, um die Naturschilderungen zu erleben. Und nun freuen sich die Naturfreunde bereits auf den nächsten Naturabend der NABU-Fachgruppe Vienau. Der Termin steht schon fest, so Arens. Es ist Sonnabend, 27. Februar 2021.