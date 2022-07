Neu: Ehrennadel für Ehrenamtliche in Gardelegen

Die Stadt Gardelegen möchte das Ehrenamt noch mehr würdigen als wie bisher. Neben Ehrenbürgerrecht und Eintragungen ins Goldene Buch wird künftig auch die Ehrennadel der Stadt Gardelegen verliehen. Und es gibt auch Anerkennungsprämien. Über die Höhe einigte sich der Hauptausschuss in ganz unkonventioneller Art.

Gardelegen/Letzlingen - Ein bisschen hatte es was vom Handeln auf einem Basar. Nicht ganz bierernst beschäftigte sich der Hauptausschuss in seiner Tagung am Dienstag im Letzlinger Kulturhaus mit dem finanziellen Wert von Sachgeschenken für Ehrenbürger der Stadt Gardelegen und für Ehrenmitglieder des Stadtrates und der Ortschaftsräte.