Die Praxis für Kinderheilkunde und Jugendmedizin des Fachärztlichen Zentrums in Gardelegen am Altmark-Klinikum bekommt Verstärkung. Alicia Gemmel-Öllös wird zweite Fachärztin.

Gardelegen - Ab Mittwoch, 3. Mai, wird Alicia Gemmel-Öllös als zweite Fachärztin die Praxis für Kinderheilkunde und Jugendmedizin des Fachärztlichen Zentrums in Gardelegen am Altmark-Klinikum mit ihrer Expertise verstärken. „Wir freuen uns sehr, dass wir damit das Angebot für die ambulante pädiatrische Versorgung in Gardelegen und Umgebung erweitern konnten“, sagte Hjalmar Koppatz, Ärztlicher Leiter des Fachärztlichen Zentrums in Gardelegen.

Alicia Gemmel-Öllös hatte von 2014 bis 2019 ihre Ausbildung zur Fachärztin für Kindermedizin im Altmark-Klinikum und im Klinikum Magdeburg erfolgreich absolviert. Weitere Informationen zur Praxis für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Sprechzeiten und Kontaktmöglichkeiten sind unter www.altmark-klinikum.de abrufbar.