Eine neue Party-Reihe startet im Oktober in Mieste. Das Interesse daran ist jetzt schon so groß, dass es von der kleinen Kinobar in den großen Kinosaal Mieste geht.

„Mutti und Vati gehen tanzen“ heißt es am 19. Oktober in Mieste. Dort treten Romy und Wolli auf.

Mieste. - Nachdem sie in diesem Jahr mit der Kinobar eine neue Party-Location in der Region etabliert haben, setzen Ulrich Iser und Steven Heidmann in Mieste jetzt eine weitere neue Idee um. „Mutti und Vati gehen tanzen“ heißt die neue Partyreihe, die am Sonnabend, 19. Oktober, starten soll.

Angesprochen werden sollen mit dem Konzept – wie der Titel schon sagt – „Muttis“ und „Vatis“, also Gäste, deren durchfeierte Nächte schon einige Jahre zurückliegen. Denn schließlich will man auch mit 30 bis 40 Jahren vielleicht noch mal tanzen gehen und Spaß haben.

Eigentlich war die Kinobar als Location dafür gedacht, doch das Interesse bei der angesprochenen Generation ist groß. Es habe schon so viele positive Rückmeldungen gegeben, dass nun doch im größeren Kinosaal gefeiert wird, kündigt Iser an. Dort werden dann auch Chill-Ecken mit gemütlichen Sofas und Sesseln für Gemütlichkeit sorgen.

Für den richtigen Sound sind Romy & Wolli mit Live-Musik verantwortlich. Das Haldensleber Duo hat aktuelle Songs und handgemachte Folk-Musik, arrangiert für Gitarre und Gesang, im Repertoire. Der Einlass erfolgt ab 19 Uhr, Beginn ist – altersentsprechend nicht zu spät – um 20 Uhr.