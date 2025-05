Letzlingen - In Mauritius geboren, in England aufgewachsen und seit 2015 in Deutschland: Varun Dookheet. Der 38-Jährige spricht vier Sprachen – Kreolisch, Englisch, Französisch und Deutsch – gilt als Experte im Gastronomie- und Hotelbereich, ist international vernetzt und hat sich als nächste berufliche Station für das Jagdschloss in Letzlingen entschieden.

