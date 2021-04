Neues Gerät für Spielplatz in Altmersleben

Altmersleben (dc). Für die Mädchen und Jungen in Altmersleben möchte der Ortschaftsrat den Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus, der für Kinder bis 14 Jahre ausgelegt ist, attraktiver gestalten. Zwar stehen dort schon Spielgeräte, es sollen aber weitere hinzukommen.

Realisiert werden soll dies dank Sponsoren. So möchte Ortsbürgermeister Bernd Pawelski aufrufen, zugunsten des Spielplatzes zu spenden. Dazu wird er Betriebe und Vereine anschreiben, aber auch die Einwohner sind gefragt. Im nächsten Jahr könne das so erhaltene Geld im Haushalt der Einheitsgemeinde Kalbe für die Errichtung eines neuen Spielgerätes in Altmersleben eingeplant werden, so Pawelski.

Spielplatz schon 15 Jahre alt

Der Spielplatz dort, ein sogenannter Waldspielplatz, ist bereits 15 Jahre alt. Damals wurde er mit Mitteln aus der Dorferneuerung mit Holzspielgeräten neu angelegt, berichtet der Ortsbürgermeister. Doch mit der Zeit sei das Holz verrottet. Abhilfe soll nun her. Neue attraktive Geräte sollen aufgestellt werden.

Eine Wiederbestückung des Areals mit neuen Geräten lohne sich. Es gebe derzeit viele Kinder im Ort, so Pawelski.