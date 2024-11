Der Bauantrag für das neue Feuerwehr-Gerätehaus in Kalbe verzögert sich um weitere Wochen. Bei den Kameraden hat sich längst Ernüchterung breitgemacht.

Das alte Gerätehaus in Kalbe erfüllt schon lange nicht mehr die erforderlichen Standards.

Kalbe - Am 22. Oktober hatte die Stadtverwaltung während einer Sitzung des Bauausschusses angekündigt, dass noch vor November der Bauantrag für das neue Kalbenser Feuerwehr-Gerätehaus gestellt werden soll. Doch das Dokument ist noch nicht auf den Weg gebracht worden. Der Grund: Was die Außenparkplätze des Objektes betrifft – es soll an der Feldstraße hinter der Turnhalle entstehen –, mussten andere DIN-Normen berücksichtigt werden.