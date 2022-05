„Oben ohne“ ins Freibad? Was Gardelegens Verwaltung dazu sagt

Der Streit um das Oben-ohne-Schwimmen in Göttingens Schwimmbädern hat bundesweit Aufmerksamkeit gefunden. Wie sieht das in Gardelegen aus? Ist das Baden „oben ohne“ dort erlaubt?

An den Ostseestränden gibt es seit jeher ausgewiesene Strandabschnitte fürs FKK-Baden. In Gardelegens Freibädern ist zumindest das Baden oben ohne erlaubt.

Gardelegen - Zu DDR-Zeiten war die Freikörperkultur, kurz FKK, an der Tagesordnung. Ostseeurlaub, Camping und FKK-Strand – das war eins. Aber nicht in den Schwimm- und Freibädern. Dort gilt eine ordentliche Badebekleidung. Auch Baden oben ohne für die Damen ist zumeist tabu. Auch in Gardelegens Freibädern?