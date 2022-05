Ortsbürgermeister Andreas Höppner gibt nach Wahl-Schock in Gardelegens Ortsteil Kloster Neuendorf Erklärung ab

Kloster Neuendorf (td) - Bleibt er oder schmeißt er hin? Andreas Höppner, Ortsbürgermeister von Kloster Neuendorf, hatte sich nach der Bundestagswahl, bei der die AfD in „seinem“ Ort mit Erst- und Zweitstimme stärkste Kraft geworden war, mit dem Gedanken getragen, sein Amt niederzulegen. Der Linken-Politiker sagte damals gegenüber der Volksstimme: „Damit wird unsere Arbeit als Ortschaftsrat in Kloster Neuendorf hinterfragt. Man ist schon soweit, dass man am liebsten alles hinschmeißen würde.“ Mit Spannung wurde nach dieser Aussage die Ortschaftsratssitzung am Mittwoch erwartet.