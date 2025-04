Wollte der Altmarkkreis Salzwedel wirklich eine Veranstaltung im Rahmen des Ostermarsches in Gardelegen beauflagen oder gar verbieten? Die Friedensaktivisten zogen erfolgreich vor Gericht. Was der Kreis dazu sagt.

Ostermarsch in Gardelegen: Friedensaktivisten vor Gericht erfolgreich

Das Verwaltungsgericht in Magdeburg gab den Friedensaktivisten Recht.

Gardelegen. - Gegen Krieg und Aufrüstung waren am Ostermontag in Gardelegen rund 500 Teilnehmer auf die Straße gegangen. Für Verwunderung, nicht nur unter den Teilnehmern, sorgte allerdings eine Information, dass der Altmarkkreis Salzwedel angeblich eine Abschlussveranstaltung auf dem Rathausplatz in Gardelegen quasi verbieten wollte.