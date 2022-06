Pädiatrie in Gardelegen: Kommt jetzt das Aus?

Sie wollen kämpfen – und hoffen auf Unterstützung im Kreistag. Die Hansestadt Gardelegen hat, unterstützt von allen Fraktionen des Stadtrates, eine Protestnote an die Mitglieder des Kreistags geschrieben mit dem Ziel, gegen die Schließung der Kinderklinik zu votieren. Salzwedels Bürgermeisterin findet dazu klare Worte.

Noch weist das Schild den Weg zur Gardelegener Kinderklinik "Albert Schweitzer". Heute Abend, 22. November, entscheidet der Kreistag, ob es sie weiterhin in der Hansestadt geben wird.

Gardelegen/Salzwedel - Dass es am Montag, 22. November, einen Sonderkreistag in Salzwedel geben solle, wisse sie seit Mitte vergangenen Woche. Und auch, dass die Kinderklinik Thema sein solle. Dass allerdings der dafür vorliegende Beschluss die Schließung der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Krankenhaus Gardelegen zum 31. Dezember beinhalte, das habe sie, Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher, erst am Freitag gegen 9 Uhr erfahren. Das habe sie nicht nur aus allen Wolken fallen, sondern auch rotieren lassen, berichtete sie.