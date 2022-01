Paintballer schießen mit Farbkugeln: 2. Funcup in Letzlingen

Letzlingen - Paintball, die Mannschaftssportart, bei der mit bunten Farbkugeln aus Druckluftwaffen geschossen wird, wird seit einiger Zeit auch in Letzlingen gespielt. Mit dem zweiten Funcup stand dort kürzlich ein kleiner Höhepunkt im Vereinsleben des Paintball Sport Vereines Altmark auf dem Programm.

13 Mannschaften waren von nah und fern angereist, um sich auf dem Trainingsgelände an der Salchauer Chaussee Duelle zu liefern. Ortsbürgermeisterin Regina Lessing überreichte dem Sieger, dem Team „Erwin und die Bande“ aus Magdeburg und Barleben, am Ende einen Wanderpokal. Den hat die Ortschaft Letzlingen gespendet. „Dafür möchten wir uns herzlich bedanken“, sagte Alexander Bonstedt vom gastgebenden Verein. Der Cup war im Vorjahr noch als Firmencup ausgeschrieben und kam so gut an, dass nun ein Funcup daraus wurde, der für alle offen war.

„Der neue Verein möchte sich ins Dorfleben integrieren und sich auch am Weihnachtsmarkt beteiligen, das freut uns. Von den Teilnehmern des Turnieres gab es ein positives Fazit“, zeigte sich Lessing über die sportliche Bereicherung erfreut. Wer sich für die Sportart Paintball interessiert, kann sich im Internet auf der Homepage des Vereines www.confusedpaintball.de informieren. Die Mannschaft, die aus Spielern unter anderem aus der Börde und der Altmark besteht, spielt in der Deutschen Bundesliga. Erklärtes Ziel ist es, den Paintball-Sport in der Region zu fördern.