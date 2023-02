Panzer-Übung mit Schützenpanzer Puma Bundeswehr-Unfall mit Panzer bei Gardelegen: Zwölf Soldaten verletzt - einer schwer

Bei einem schweren Unfall mit zwei Schützenpanzern Puma sind am Mittwoch im Gefechtsübungszentrum der Bundeswehr in Sachsen-Anhalt (GÜZ) in Letzlingen bei Gardelegen zwölf Soldaten verletzt worden. Was der aktuelle Stand ist und was Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) dazu sagt.