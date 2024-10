Gute Nachrichten für alle Autofahrer und Anwohner der Umleitungsstrecken: Noch in dieser Woche wird die Vollsperrung der Bundesstraße 71 aufgehoben. Die langen Umwege haben ein Ende.

Zumindest eine Umleitung weniger gibt es künftig auf dem Weg von der Altmark in die Landeshauptstadt Magdeburg.

Letzlingen. - Tolle Neuigkeiten gibt es in dieser Woche für alle Pendler und für die Anwohner der Umleitungsstrecke der gesperrten B 71 zwischen Letzlingen und Haldensleben.

Wie Peter Mennicke, Pressesprecher des Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt, am Dienstag mitteilte, wird nach rund zweimonatiger Bauzeit im Laufe des Freitags, 11. Oktober, der sanierte Streckenabschnitt der B 71 zwischen Letzlingen und der Grenze zum Landkreis Börde wieder für den Verkehr freigegeben.

Wie der Pressesprecher weiter informiert, sei es dank des guten Zusammenspiel aller Beteiligten möglich, die Vollsperrung damit fast drei Wochen früher aufzuheben, als ursprünglich geplant.

Erleichtert werden diese Nachricht nicht nur die Verkehrsteilnehmer aufnehmen, sondern auch die Einwohner von Jeseritz, Jerchel und Weteritz, die aufgrund der Umleitung durch ihre Dörfer unter einer stark erhöhten Verkehrsbelastung litten.

Nun besteht „nur noch“ die Umleitungsstrecke der B 188, an der ebenfalls gebaut wird, in Richtung Wolfsburg über Weteritz, Jerchel, Sachau und umgekehrt in Richtung Gardelegen.