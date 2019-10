Erzieher und Eltern der Kita "Märchenland" in Kalbe wollen per Petition eine Verkehrsberuhigung auf der Gartenstraße erreichen.

Kalbe l Mit Tempo 30 sollen die Fahrzeuge auf der Kalbenser Gartenstraße am Seniorenpflegeheim „Klein Sanssouci“, Haus 2, und an der Kindertagesstätte „Märchenland“ vorbeifahren. „Aber daran halten sich die meisten Autofahrer nicht“, wie Kita-Leiterin Katrin Berndt bereits des Öfteren feststellte. Vor allem zu den Bring- und Abholzeiten der Kinder, wenn viele Eltern an der Straße halten, um die Kinder in die Einrichtung zu bringen oder wieder abzuholen, kam es schon zu brenzligen Situationen.

Und vor knapp zwei Wochen gab es wieder solch einen Moment. „Es kam zu einer gefährlichen Situation in der Bringphase eines Kindes, das fast von einem fahrenden Auto erwischt worden wäre“, musste Astrid Schmieder, Erzieherin in der Einrichtung, beobachten. Dieser Vorfall ließ ihr keine Ruhe. So sprach sie dieses Thema kürzlich beim Elternsprechtag an und startete mit Unterstützung der Muttis und Vatis eine Petition.

Kind beinahe von Auto erfasst

Unterschriftenlisten zur Schaffung eines Zebrastreifens auf der Gartenstraße nahe der Betreuungseinrichtung liegen seit knapp einer Woche in der Kindertagesstätte „Märchenland“, in der Grundschule „Astrid Lindgren“, in den Apotheken der Stadt, im Seniorenpflegeheim „Klein Sanssouci“ Haus 2, in der Tankstelle gegenüber des Milde-Hotels und in der Tupperzentrale in Kalbe aus, wie Schmieder aufzählte. „Je mehr Leute wir erreichen, je mehr unterschreiben desto besser“, so die Erzieherin.

„Auch wenn die Richtlinie für Fußgängerüberwege davon spricht, dass in Tempo-30-Zonen Fußgängerüberwege in der Regel entbehrlich sind, so sind sie doch nicht untersagt. Wir, die Unterzeichner, fordern die Errichtung eines Fußgängerüberweges mit Zebrastreifen, alternativ Fahrbahnschwellen, als effektive Mittel zur Verkehrsberuhigung in der Gartenstraße zwischen Kindergarten ‚Märchenland‘ und Seniorenpflegeheim ‚Klein Sanssouci‘, Haus 2, für einen sicheren Übergang und mehr Sicherheit im Straßenverkehr in Kalbe/Milde“, heißt es auf den Unterschriftenlisten.

Ergebnis der Verkehrszählung abwarten

Seit eineinhalb Wochen liegen diese Listen nun aus. 120 Unterschriften hat Schmieder mit dieser Aktion bereits zusammen bekommen. „Ich bin mir sicher, dass wir bis zum Ende des Jahres 400 bis 500 Unterschriften haben werden“, so die Kita-Erzieherin. Gemeinsam mit einer Kindergartengruppe wird sie dann im Rathaus die Unterschriftenlisten an Bürgermeister Karsten Ruth übergeben. Die Stadt ist Straßenbaulastträger.

Auf Volksstimme-Anfrage teilte Ruth mit: „Ich würde zunächst gern die Begründung für die Initiative lesen, bevor ich mich positioniere. Fakt ist jedoch, dass die genannte Strecke bereits verkehrsberuhigt ist und die Belastung der Gartenstraße außerhalb der Bringe- und Abholzeiten nicht außergewöhnlich hoch ist. Grundsätzlich erfordert die Einrichtung eines Überweges aber ohnehin eine Verkehrszählung, so dass deren Ergebnis abzuwarten bleibt.“

Eltern hoffen auf eine Verkehrsberuhigung

„Wir möchten eine Verkehrsberuhigung erwirken. Ob dies nun mit einem Zebrastreifen, mit Blumenkästen auf der Fahrbahn oder Schwellen erreicht wird, ist dabei ganz egal“, schilderte Schmieder das Anliegen der Kita und der Eltern der „Märchenland“-Kinder.