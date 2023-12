Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gardelegen - Wer Ärzte für die Altmark gewinnen will, der fängt damit am besten frühzeitig an – bevor die jungen Mediziner in anderen Regionen heimisch werden. Das Altmark-Klinikum ist diesbezüglich zum Beispiel in Form von Stipendien schon länger bemüht und jetzt auch auf ganz praktische Art, denn: Die Kliniken in Gardelegen und Salzwedel sind neuerdings „Akademische Lehrkrankenhäuser“, an denen Studenten ausgebildet werden. Dr. med. Michael Schoof, der medizinische Geschäftsführer der Altmark-Klinikum gGmbH, ist überzeugt, dass das nicht nur für die Altmärker, sondern für alle angehenden Ärzte Vorteile bietet – sogar gegenüber größeren Häusern.