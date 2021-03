Eine 32-jähriger Mann hat in Gardelegen unter Drogeneinfluss einen Unfall verursacht.

Gardelegen l Ein 32-Jähriger hat am Dienstagabend in Gardelegen im Altmarkkreis Salzwedel unter Drogeneinfluss einen Unfall gebaut. Wie die Polizei dazu gestern mitteilte, war der Mann mit einem Pkw VW Golf gegen 18.30 Uhr im Wohngebiet Schlüsselkorb, auf der Straße der Freundschaft, in Richtung Schillerstraße unterwegs. Dort wollte er dann links auffahren in Richtung Bahnhofstraße. Allerdings habe er dabei einen von rechts kommenden Pkw Touran übersehen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen.



Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Verursacher körperliche Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln schließen ließen, wie eine träge Lichtreaktion der Pupillen, wässrig-glasige und unruhige Augen. Ein erster Drogentest vor Ort brachte schnell Klarheit. Er schlug nämlich positiv auf den Konsum von Cannabis und Amphetamine an. Es folgte eine Blutprobenentnahme im Gardelegener Altmark-Klinikum. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.