In falscher Richtung in der Einbahnstraße unterwegs, seitlich ein entgegenkommendes Fahrzeu kollidiert und dann einfach weitergefahren, ist ein unbekannter fahrzeugführer.Die Polizei ermmittelt. Symbolfoto: Rene Ruprecht/dpa

Die Gardeleger Polizei ermittelt derzeit in einem doch recht dreisten Fall von Unfallflucht.

Gardelegen l Ein dreister Fall von Unfallflucht hat sich auf dem Ahornweg in Gardelegen ereignet. Wie die Polizei dazu mitteilte, war eine 49-jährige Frau mit ihrem Pkw Ford Ka auf dem Ahornweg, der als Einbahnstraße ausgewiesen ist, in der freigegebenen Richtung unterwegs. Im Bereich des Wohnhauses Nummer 16 kam ihr – verbotswidrig – ein weißer Pkw entgegen. Als die Fahrzeuge sich begegneten, kam es zu einem streifenden Zusammenstoß. Der Fahrer des weißen Pkw, vermutlich ein VW, fuhr einfach ohne Halt weiter. Am Ford entstand leichter Sachschaden am hinteren linken Kotflügel.

Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, die im Gardeleger Revierkommissariat unter 03907/72 40 entgegengenommen werden.