Das ist mehr als dreist. Ein älteres Ehepaar aus Gardelegen wurde Opfer von Taschendieben.

Gardelegen (ew) l Eine 80-jährige Frau und ihr 84-jähriger Mann besuchten am Mittwochnachmittag (20. Mai) gegen 14.05 Uhr einen Supermarkt im Klammstieg in Gardelegen. Wie die Polizei mitteilte, brachte der Ehemann nach dem Einkauf den Einkaufswagen zurück zum Unterstand. Hierbei verspürte er ein leichtes Drücken in seinem Rücken.

Als er sich umdrehte, nahm er zwei Männer wahr. Diese standen unmittelbar hinter ihm und trugen keinen Mund-Nasen-Schutz. Noch dachte er sich nichts dabei. Der Senior begab sich wieder zu seinem Fahrzeug. Dort stellte er dann fest, dass sein auf dem Rücken getragener Rucksack offen stand. Es fehlte sein Handy. Die beiden Männer am Unterstand müssen den Rucksack geöffnet und das Handy entwendet haben.

Täterbeschreibung

Der Senior beschrieb die Männer wie folgt: Eine Person war zirka 45 bis 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, von kräftiger Statur und mit einem rundlichen Gesicht. Der zweite Mann war etwa 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur.

Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben können. Diese nimmt die Polizei in Gardelegen unter der Telefonnummer 03907/72 40 entgegen.

Zweiter Fall

Das gilt auch für den zweiten angezeigten Taschendiebstahl, der sich in Gardelegen am selben Tag ereignete. Hierbei erging es einer 65-Jährigen ähnlich wie dem Ehepaar.

Nach Angaben der Polizei kaufte sie gegen 15.36 Uhr in einem Supermarkt an der Straße der Republik ein. Zum Transport ihrer Waren hatte die Frau einen Trolly mit dabei, in dessen Außentasche sich unter anderem ihr Portemonnaie befand. In der Drogerieabteilung des Marktes wurde sie von einem Mann mit russischem oder polnischem Akzent angesprochen, der sie, wie es im Bericht der Beamten heißt, nach einer Warenempfehlung fragte. Als sie später an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte, musste die 65-Jährige feststellen, dass ihre Geldbörse mit Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich sowie ein Schlüsselbund aus dem Trolly entwendet wurden und fehlten.

Täterbeschreibung

Der Mann wurde von der Geschädigten wie folgt beschrieben: Er war zirka 1,80 Meter groß, hatte ein osteuropäisches Aussehen, Glatze, war bartlos und schlank/muskulös sowie mit einem grünen T-Shirt bekleidet.

Polizeihinweise:

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass man zum Einkauf an Bargeld oder Zahlungskarten nur das Notwendigste mit sich zu führen sollte. Wertgegenstände sollten möglichst körpernah in der Oberbekleidungsinnenseite getragen werden. Auch die Nutzung von Brustbeuteln oder Gürteltaschen wird empfohlen. Wer mit Hand- oder Umhängetaschen unterwegs ist, sollte diese stets mit der Verschlussseite zum Körper tragen. Ein Rucksack könne auch vor dem Bauch getragen werden, so habe man ihn stets im Blick. Ganz wichtig: „Lassen Sie Ihre Handtasche, den Einkaufsbeutel oder ihren Trolly nicht aus den Augen und halten diese stets geschlossen“, so die Polizei.