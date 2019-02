Warnschild an einem Unfallort. Symbolfoto: Martin Rieß

Wirtschaftlicher Totalschaden an einem Pkw Toyota Avensis entstand bei einem Unfall am Montag in Jerchel.

Jerchel l Die 47-jährige Fahrerin des Toyota war kurz vor 6.30 Uhr mit ihrem Pkw aus Richtung Dorfmitte kommend in Richtung Gardelegen unterwegs. In Höhe des Grundstücks Nummer 21 stieß sie gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Skoda Fabia. Der Skoda wurde dabei etwa drei Meter an der Bordsteinkante entlang geschoben. Am Toyota entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 5000 Euro. Der Schaden am Skoda wird auf 3000 Euro geschätzt. Zur Unfallursache habe die 47-Jährige laut Polizeibericht keine Angaben gemacht.

Von

Schlagwörter zum Thema: Verkehrsunfall | Gardelegen | Jerchel (Kreis Salzwedel) |