Vier betrunkene Radfahrer wurden in Gardelegen von der Polizei gestoppt und mussten pusten. Symbolfoto: Uli Deck/dpa

Gleich viermal musste die Gardelegener Polizei betrunkene Radfahrer aus dem Verkehr ziehen.

Gardelegen l „Alkohol am Fahrradlenker“ war das häufigste Verkehrsdelikt, das die Gardelegener Polizei am vergangenen Wochenende ahndete. Insgesamt vier Radfahrer mit hochpromilligem Alkoholgehalt im Blut wurden von den Beamten gestoppt und aus dem Verkehr gezogen.

Am Freitagabend um 22.43 Uhr fiel den Polizisten der erste angeheiterte Radler in der Straße Vor dem Salzwedeler Tor auf. Die Beamten registrierten seine unsichere Fahrweise, hielten ihn an, und der erste Eindruck bestätigte sich: Der 58-jährige Radfahrer hatte beim Atemalkoholtest einen Wert von 1,82 Promille. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus Gardelegen waren die Folgen. Den Weg nach Hause setzte der Mann zu Fuß fort.

Um 2.53 Uhr am Sonnabendmorgen in der Rudolf- Breitscheid-Straße das gleiche Bild. Erneut entdeckte die Polizeistreife einen Radfahrer mit äußerst unsicherer Fahrweise. Der 23-Jährige musste „pusten“. Das Ergebnis: ein Atemalkohol-Wert von 1,42 Promille. Auch hatte der Mann Mühe, sein Rad überhaupt sicher zum Stehen zu bekommen. Auch dieser Radler wurde aus dem Verkehr gezogen, erhielt eine Anzeige und wurde im Krankenhaus um etwas Blut erleichtert.

2,08 Promille im Atem

Am Sonnabendabend um 20.22 Uhr erneut ein Radler – der 39-jährige Mann, der in Schlangenlinien auf der Stendaler Straße unterwegs war, hatte einen Atemalkoholgehalt von 2,08 Promille. Nur knapp zwei Stunden später der vierte Vorfall: Eigentlich war der Radler, den die Beamten um 22.07 Uhr in der Bahnhofstraße kontrollierten, nur wegen fehlender Beleuchtung seines Gefährts aufgefallen. Doch auf Nachfrage bestätigte der 56-Jährige, dass er getrunken habe. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Erneut folgten eine Blutentnahme im Krankenhaus und eine Anzeige.