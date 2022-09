Polizist steckt Verwarngeld ein: Bekommen Altmärker Geld zurück?

Während einer Verkehrskontrolle in Gardelegen soll ein Beamter das fällige Verwarngeld in die eigene Tasche gesteckt haben.

Gardelegen/Stendal (vs) - Der Verdacht wiegt schwer: Zwei Beamten sollen laut dem Tatvorwurf im Juni 2022 fällige Verwarngelder bei Verkehrskontrollen in der Ortslage Gardelegen in bar entgegengenommen und nicht an die Landeskasse abgeführt haben.