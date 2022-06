Programm in Gardelegen reicht von Fußball bis zum Bürgerpreis

Die Altmark liest, kickt, spielt, klingt, singt und tanzt, und zwar vom 15. bis 19. September beim Heimatfest in Gardelegen.

Whiskey & Starkbier, das sind Martin Pfeifer (vorn) und Jens Thieme. Sie entführen am Sonnabend die Besucher auf die grüne Insel. Vor zehn Jahren führte sie die Liebe zum ursprünglichen irischen Lebensgefühl und vor allem die zu gutem irischen Bier zusammen.

Gardelegen (vs/ew) - Das beliebte Hansefest findet zwar in diesem Jahr coronabedingt wieder nicht statt, aber gefeiert wird in Gardelegen dennoch. Nämlich das 19. Altmärkische Heimatfest, das alle zwei Jahre immer abwechselnd in den beiden altmärkischen Kreisen ausgerichtet wird.