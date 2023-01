Prominent, lesbisch, kinderlos

Ulrike Folkerst liest am Donnerstag, 9. März, im Gardelegener Schützenhaus.

Gardelegen (vs) - Sie gehört als Lena Odenthal zu den beliebtesten TV-Kommissaren Deutschlands. Doch das ist nur eine Figur, die sie sei 1989 verkörpert. In Gardelegen liest Ulrika Folkerts im Schützenhaus aus ihrer Autobiografie „Ich muss raus“, erzählt offen, direkt und privat aus ihrem Leben, und zwar am Donnerstag, 9. März. Beginn ist um 19.30 Uhr. Organisator der Lesung ist der Bibliotheksförderverein.

Von der verhassten Tanzstunde im Rock über den Versuch, so wie alle für den tollen Typen zu schwärmen, vom Sexismus in der Schauspielbranche über das private und das öffentliche Outing, vom Festgelegt-Werden auf die Tatort-Figur bis zur Frage, wer denn die Drehbücher für Frauenfiguren schreibt – sehr offenherzig, direkt und humorvoll erzählt Ulrike Folkerts von ihrem Kampf gegen innere und gegen äußere Widerstände, heißt es in der Ankündigung.

Beliebte Kommissarin

Die beliebteste Tatort-Kommissarin hat in der Rolle der toughen Ermittlerin Lena Odenthal das Frauenbild im deutschen TV-Krimi revolutioniert. Doch bis sie ihre eigene Rolle im Leben gefunden hat, war es ein längerer und härterer Weg. Ihre Erfahrungen als prominente Frau in der Filmbranche, als lesbische Frau, als kinderlose Frau, als älter werdende Frau spiegeln wider, was viele Frauen erleben. Um aus vorgesehenen Rollen auszubrechen, braucht es Kraft. Folkerts gibt uns den Mut, auch unseren eigenen Weg zu gehen.

Ulrike Folkerts, geboren 1961 in Kassel, ist in der Rolle der Lena Odenthal die längstdienende Tatort-Kommissarin. Sie steht auch auf der Theaterbühne und übernahm vor 18 Jahren als erste Frau bei den Salzburger Festspielen im Jedermann die Rolle des Todes.

Karten zum Preis von 25 Euro und Reservierungen gibt es in der Stadt-, Kreis- und Gymnasialbibliothek Gardelegen, Im Schlüsselkorb 16, Telefon 3907/70 20, Mail: [email protected] Diese ist Montag und Freitag von 10 bis 16 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.