Im Kloster Neuendorf hat es eine Gemeinschaftsaktion in Form eines großen Frühjahrsputzes gegeben.

Kloster Neuendorf l Eigentlich hätte der holländische Organist Jan Teew im Juli dieses Jahres in Kloster Neuendorf auftreten sollen. Daraus wird durch das Coronavirus nun nichts, erinnerte Pfarrer Jürgen Brilling am Freitagnachmittag. Da trafen sich Mitglieder der Kirchgemeinde, um zusammen das Gotteshaus zu säubern. „Ich bin wirklich erfreut darüber, dass heute so viele Helfer vor Ort sind“, brachte Brilling seine Dankbarkeit zum Ausdruck.

Das sei in der jetzigen Zeit nicht selbstverständlich. „Es ist ein Zeichen des Zusammenhalts“, machte der Pfarrer deutlich. Diesen Zusammenhalt pflegt er seit einigen Jahren auch mit dem bereits erwähnten Kantor Jan Teew. „Wir stehen auch derzeit in engem Kontakt. Bei ihm in Rotterdam sieht es natürlich momentan genauso aus“, wusste Pfarrer Jürgen Brilling. Teew war in der Region um Kloster Neuendorf bekanntgeworden, als er mit einigen Benefizkonzerten zur Orgelsanierung im Kloster beigetragen hatte.

Teew-Konzert kann nicht stattfinden

„Dass das Konzert in diesem Jahr nicht stattfinden kann, ist natürlich schade“, fasste es Brilling zusammen, und fegte nebenbei die Bänke im Gotteshaus ab. Einige Meter weiter saugten Frauen und Männer die Kirche aus und wischten ebenfalls das Interieur ab. „Gestern haben wir bereits den oberen Bereich an der Orgel gesäubert. Unter anderem die Nonnenempore“, erklärte der Pfarrer.

Bilder Anne Pott (15, links) und Jenna Ludwig (16) halfen beim Frühjahrsputz in Kloster Neuendorf. Fotos: Malte Schmidt



Er zeigte sich auch erfreut darüber, dass jüngere Kirchgemeindemitglieder den Weg in das Kloster gefunden hatten, um mitzuhelfen. So engagierten sich die 15-jährige Anne Pott und die 16-jährige Jenna Ludwig. Sie wischten ebenfalls die Bänke ab oder befreiten die Bücherregale von Staub.