Facharzttermin digital Schneller zum Arzt-Termin: Buchung über 116 117 läuft super
Immer mehr Facharztpraxen ersetzen Telefonanrufe durch digitale Terminbuchung. Ein Praxisbeispiel zeigt, wie das System funktioniert, welche Vorteile es bringt und welche Schritte für Patienten nötig sind.
Aktualisiert: 26.01.2026, 10:56
Gardelegen - Einfach mal schnell in der Facharztpraxis anrufen und mit der Sprechstundenhilfe einen Termin ausmachen? Das funktioniert meist – aber längst nicht mehr überall. Immer öfter wird der direkte Kontakt zwischen Patienten und Vorzimmerteam durch eine Online-Terminbuchung ersetzt. Ein Ärzteteam erzählt von ihren Erfahrungen.