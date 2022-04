Schulsanierung Brunau: Es läuft

Es geht voran. So viel steht fest. Und das freut nicht nur den Brunauer Ortschaftsrat. Die Sanierungsarbeiten an der Kalbenser Grundschule liegen nämlich gut in der Zeit. Und gestern gab es sogar einen echten Durchbruch.

Brunau - Es staubt ordentlich. Zu sehen ist erst einmal nicht viel. Nur ein Schlitz in der Wand. Doch der hat eine große Bedeutung: „Das wird die Verbindung vom Hauptgebäude in den Anbau“, erläutert Bauarbeiter Mirko Wagner von der Firma Arnold-Bau. Er sei also tatsächlich für den großen Durchbruch verantwortlich, gibt er schmunzelnd zu. Durch den komme man später in die Küche. „Dahinter liegt dann die Cafeteria“, erklärt der Fachmann. Es wird also sehr schick für die rund 60 Grundschüler, die hier im kommenden Schuljahr wieder lernen sollen.