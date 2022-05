Sekundarschule Kalbe: Distanzunterricht weil Lehrer fehlen

In den zurückliegenden Wochen fand für viele Schüler der Sekundarschule Kalbe in einigen Fächern wieder Distanzunterricht statt. Diesmal aber nicht wegen Corona-Einschränkungen, sondern wegen Lehrermangel. Eltern zeigen sich besorgt. Die Situation soll sich aber bald bessern, sagt die Schulleitung.

Kalbe - Mit Sorge blicken die Eltern auf die Schulerfolge ihrer Sprösslinge. Sie befürchten, dass ihren Kindern, den Schülern der Sekundarschule „Johann Friedrich Danneil“ Kalbe, auch in diesem Schuljahr wieder Lerninhalte verloren gehen, weil sie nicht vermittelt werden können. Der Grund: Derzeit gibt es an der Einrichtung an manchen Tagen in der Woche wieder Distanzunterricht.