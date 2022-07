Sekundarschule Kalbe eingehüllt in Baugerüst

Kalbe - In Vorbereitung auf die Montage des äußeren Sonnenschutzes auf der Ostseite der Sekundarschule haben Gerüstbauer einer Firma aus Wittenberge am Donnerstag und am Freitag ein Gerüst aufgestellt. Diese Arbeiten sind nun abgeschlossen. Die Montage des Sonnenschutzes am Schulgebäude soll am 22. September, beginnen, wie die Kreisverwaltung auf Anfrage mitteilt. Die Inbetriebnahme ist in der 40. Kalenderwoche geplant, also Anfang Oktober.