Stadtbibliothek Soforthilfeprogramm fördert Umgestaltung der Bibliothek in Kalbe

Vom Soforthilfeprogramm „Vor Ort für alle“ für zeitgemäße Bibliotheken in ländlichen Räumen profitiert auch die Stadtbibliothek Kalbe. In dieser Woche haben die Arbeiten zur Umgestaltung der Einrichtung begonnen. So soll ein Wohlfühlfaktor für Nutzer entstehen.