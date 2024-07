Mit Antifa-Fahnen wurde gegen das Treffen in der Altmark demonstriert. Für Aufregung sorgten bei den Rechten aus ganz Deutschland zahlreiche Kameras, die sie bei der Anreise ablichteten.

Roxförde. - Schon am Vormittag rollte die Magdeburger Bereitschaftspolizei zur Unterstützung mit zahlreichen Fahrzeugen zum Veranstaltungsort in die altmärkische Provinz. Dort sollte eigentlich ein Fest stattfinden. Jedoch war nicht jedem zum Feiern zu Mute. Und so formierte sich bei Roxförde zwischen Feldern linker Widerstand gegen das Sommerfest der Jungen Alternative (JA) Sachsen-Anhalt. Doch nicht die Demonstranten waren es, die für Frust bei Anreisenden sorgten.