Sortengarten entsteht bei Kalbe: Apfelgenuss wie schon im Jahr 1175

Jeetze (vs) - Alte Obstbaumsorten in der Altmark zu erhalten beziehungsweise wieder anzusiedeln, das hat sich der vor drei Jahren gegründete altmarkweit agierende Verein „Kultur-Landschaft-Altmark“ als Hauptaufgabe seines Wirkens „auf seine Fahnen geschrieben“, wie die Vereinsvorsitzende Ruth Schwarzer aus Kalbe informiert. Dazu soll in den beiden Landkreisen Salzwedel und Stendal jeweils ein Sortengarten geschaffen werden. Zuerst wurde ein solcher beim Vereinsmitglied Mark Lyle in Jeetze angelegt.