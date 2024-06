Spannende Sommerferien in Kalbe erleben

In der ersten Ferienwoche ist das Kroko auf Tour und nimmt an der FAKiR-Woche teil.

Kalbe. - Für die Schüler beginnen heute nach der Zeugnisausgabe die Sommerferien. Damit während dieser sechs Wochen keine Langweile bei den Mädchen und Jungen aufkommt, gibt es verschiedene Freizeitangebote in der Einheitsgemeinde Kalbe.

Die Langobardenwerkstatt Zethlingen hat während der Ferien jeden Dienstag und Mittwoch von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Ausgraben, Bogenschießen, Brettchenweben, Schnitzen, Fladenbacken, Lederarbeiten, Ton formen – auf dem Mühlenberg können die Besucher einiges selbst ausprobieren und erfahren, wie die Menschen vor etwa 2.000 Jahren in der Altmark lebten. Gruppen sollten sich vorab anmelden.

Scherben ausgraben

Außerhalb dieser Reihe steht in der Langobardenwerkstatt am Sonntag, 30. Juni, der Thementag „Homo ludens – Spiele bei den Germanen und Römern“ auf dem Programm. Das römische Spiel Mühle kennt jeder, aber wer hat schon mal Duodecim Scripta oder das Knöchelchenspiel ausprobiert? Kegeln, Würfeln, Werfen, Murmeln, Balancieren, Malen und vieles mehr wartet auf die Besucher des Mühlenbergs.

Der bewährte Langobardendreikampf mit Bogenschießen, Steine stoßen und Scherben ausgraben darf an diesem Tag natürlich auch nicht fehlen. Für das leibliche Wohl sorgen wie immer germanische und römische Köstlichkeiten, die auf offenem Feuer und im Lehmbackofen zubereitet werden.

Ein Anlaufpunkt für die Ferienfreizeit in Kalbe ist das Jugendfreizeitzentrum Kroko. Während der ersten Ferienwoche ist die Einrichtung auf Tour. Im Rahmen der FAKiR-Woche geht es ins Mood Gardelegen (Dienstag), ins KiEZ Arendsee (Mittwoch) und ins SFZ Salzwedel (Donnerstag). An allen drei Tagen erwarten die Kinder verschiedene interessante Workshops. Laut Kroko-Leiter Volkmar Erl gibt es noch freie Plätze.

In der Langobardenwerkstatt können die Ferienkinder den Umgang mit Pfeil und Bogen lernen. ArchivFoto: Museen der Altmark

Eine Anmeldung ist per Mail an jfzkroko-awosd@t-online.de oder telefonisch unter 039 080/72 12 14 oder 0174/543 51 48 möglich. Ab Freitag, 28. Juni, hat das Kroko werktags von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die letzte Ferienwoche ist geschlossen. Dienstags und donnerstags geht es von 14 bis 15 Uhr in die Turnhalle. Dort kann beispielsweise Fußball oder Volleyball gespielt werden.

Mittwoch ist ab 14 Uhr der Bandraum geöffnet. Anlässlich der Fußball-Europameisterschaft gibt es für die Playstation-Spielkonsole ein Fifa-Update. „Es wird während der Ferien auch spontane Ausflüge geben. Wenn das Wetter mitspielt, werden wir baden gehen“, kündigt Volkmar Erl an. Das Freibad hat übrigens montags bis freitags von 13.30 bis 19.30 Uhr und am Wochenende von 11 bis 19.30 Uhr geöffnet.

Und auch die Mobile Jugendarbeit ist während der Ferien unterwegs. In der zweiten, dritten und vierten Ferienwoche finden die regulären Angebote von MOBY statt – während der Ferien immer von 15 bis 18 Uhr. Angefahren werden Brunau (2. Juli), Engersen (4. Juli), Jeetze (8. Juli), Altmersleben (9. Juli), Jeggeleben (10. Juli), Zethlingen (11. Juli), Badel (15. Juli) Brunau (16. Juli), Engersen (18. Juli) und Jeetze (22. Juli).

Zusätzlich werden in dieser Zeit Orte angefahren, an denen die Mobile Jugendarbeit noch nicht regulär hält – beispielsweise Kakerbeck und Packebusch. Die Termine dafür werden noch auf der Internetseite veröffentlicht.

In der fünften Ferienwoche gibt es ein besonderes Projekt in Zusammenarbeit mit der Kunst- und Druckwerkstatt Salzwedel. Vom 23. bis 26. Juli erblüht die Kunstwiese Petersberg (Straße der Einheit) in Kalbe von 10 bis 16 Uhr. Mit Kreativ-, Kunst- und Spielangeboten können Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren ihre Potenziale und Talente entdecken.