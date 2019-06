Kletterkombination, Nestschaukel und Karussell - mit diesen Geräten soll der Spielplatz auf dem Platz der Freiheit in Gardelegen neu gest...

Gardelegen l Der Platz der Freiheit liegt mitten in der Klostersiedlung, umgeben von schmucken Einfamilienhäusern und einer Ringstraße. Auf dem geräumigen rechteckigen Platz befindet sich noch ein Klettergerüst aus tiefster DDR-Zeit, allerdings mit einem durchaus besonderen Charme. Dazu noch eine Wippe und eine Schaukel neueren Datums. Vor vier, fünf Jahren wurden alte Spielgeräte dort abgebaut. Aufgebaut wurde bisher noch nichts wieder. Nach dem Abbau von Spielgeräten auf öffentlichen Spielplätzen wäre eine relativ zeitnahe Ersatzbeschaffung eigentlich üblich. „Hier hat das etwas länger gedauert, weil wir viele Spielplätze in den Ortsteilen erst saniert haben“, räumte Dagmar Bauer, in der Verwaltung unter anderem für Spielplätze zuständig, ein. Anwohner vom Platz der Freiheit hätten sich dann an die Bürgermeisterin gewendet. Anfang Mai hatte eine erste Anliegerversammlung stattgefunden. Die Anwohner hätten Wünsche und Vorstellungen geäußert.

Bei der zweiten Anwohnervsammlung wurde nun endgültig festgelegt, was machbar ist und welche Geräte aufgebaut werden sollen. Beim zweiten Ortstermin waren Sandra und Thomas Rudolph sowie Steffi Arlandt mit dabei. Gemeinsam mit Dagmar Bauer gingen sie die Wunschliste noch einmal durch. Ein Bodentrampolin, wie von Anwohnern gewünscht, wird es aus Kostengründen allerdings nicht geben. Das würde allein schon zwischen 7000 und 8000 Euro kosten, so Bauer. Aufgebaut werden nun eine bunte Kletterkombination mit vielen Spielmodulen. Der Platz dafür, der mit einem Fallschutzmaterial ausgestattet wird, soll größer angelegt werden und könne somit auch gleich noch als Sandkasten genutzt werden. Dazu kommen ein Karussell und eine Nestschaukel. Die vorhandene Wippe soll umgesetzt werden. Dort soll dann die Kletterkombination – ungefähr in der Platzmitte – aufgebaut werden. Ob das Klettergerüst aus DDR-Zeiten stehen bleibt, ist noch offen. Zunächst soll der bauliche Zustand geprüft werden. Sollte es stehen bleiben, könnten Eltern im Rahmen eines Arbeitseinsatzes – das Material, wie Farbe, würde die Verwaltung zur Verfügung stellen – das Gerät wieder auf Vordermann bringen.

Aufgebaut werden zudem noch einige Sitzbänke. Die Geräte sollen jetzt bestellt werden. Wann der Aufbau beginnen kann, sei allerdings noch unklar. Derzeit gebe es lange Lieferzeiten für Spielgeräte. Ziel sei es aber, so Bauer, die Einweihung noch in diesem Jahr zu feiern. Vielleicht im Rahmen eines Straßen- und Kinderfestes. Die Verwaltung würde dafür auch Festzeltgarnituren ausleihen.