Sport und Musik in einem - Fahrradkantor Martin Schulze zu Gast in der Letzlinger Schlosskirche zu Gast

In der vergangenen Woche konnte man die Orgelklänge von Fahrradkantor Martin Schulze noch auf Rügen genießen – am Sonntag nun führte ihn sein Weg in die Letzlinger Schlosskirche.

Letzlingen (lis) - Seit knapp 20 Jahren macht Schulze Halt im Heidedorf. Bis zu diesem Konzert hat er 2021 bereits rund 8000 Kilometer auf seinem Fahrrad zurückgelegt. Der freiberufliche Kirchenmusiker spielte in diesem Jahr schon an der Ost- und Nordsee, in Mecklenburg-Vorpommern, im Erzgebirge sowie in Brandenburg.