Stadt Gardelegen investiert in neues Angebot im Bürgerpark

Der Gardelegener Bürgerpark erfreut sich großer Beliebtheit. Mit welchem Angebot die Hansestadt ihn in wenigen Monaten bereichert.

Die Fitnessgeräte erfreuen sich bereits großer Beliebtheit. Gegenüber von ihnen – am Volleyballplatz – wird in diesem Jahr eine Calisthenics-Anlage entstehen.

Gardelegen (vs) - Der Fördermittelbescheid liegt vor, die Sportgeräte sind ausgesucht – und in wenigen Monaten wird gebaut. Der Bürgerpark der Hansestadt Gardelegen, der sich in den vergangenen Jahren zu einem Sport- und Freizeitzentrum entwickelt hat, wird weiter aufgewertet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 34.000 Euro.

13.000 Euro steuert die Lotto Toto GmbH Sachsen-Anhalt zu diesem Projekt, bei dem eine Calisthenics-Anlage entstehen soll, bei. Die Hansestadt Gardelegen hatte den Förderantrag an die Lotto Toto GmbH Sachsen-Anhalt im Frühjahr 2021 gestellt und kurz vor Weihnachten die Zusage bekommen.

Die Idee für die Calisthenics-Anlage war von sportinteressierten Einwohnern gekommen. Die vorbereitenden Arbeiten für die Installation leistet die Hansestadt Gardelegen, der Aufbau der Geräte erfolgt durch eine Fachfirma.

Bei Calisthenics-Geräten handelt sich um Metallstangen in verschiedenen Positionen ähnlich wie Reck und Barren, wo Kraft- und Gleichgewichtstraining mit dem Eigengewicht möglich sind. Das Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht stabilisiert den gesamten Bewegungsapparat. Praktisch jeder Muskel wird beansprucht.

Für mehr Individualsport

Die Anlage, die neben dem Volleyballfeld aufgebaut wird, komplettiert das Angebot im Bürgerpark – gerade mit Blick darauf, wie coronabedingt Sport möglich ist. Der Bürgerpark erlebte 2020 und 2021 einen großen Zulauf, da Individualsport dort jederzeit möglich ist. Vereine machten davon Gebrauch, Schulen nutzten den Park für Bewegungsstunden. Als das Gelände 2014 offiziell zur Nutzung für die Bürger freigegeben wurde, waren außer Spaziergängen keine weiteren sportlichen Aktivitäten möglich. Durch das flächenmäßig große Potenzial des Bürgerparks sind inzwischen zahlreiche attraktive sportliche Einrichtungen entstanden, die alle Altersklassen ansprechen. Für jüngere Kinder gibt es Spiel-, Schaukel- und Kletterelemente. Kinder und Jugendliche nutzen die Tischtennisplatte und den Volleyball-, Basketball- und Bolzplatz. Der große Anziehungspark im Bürgerpark ist die Skateanlage. Sport ist auch für Erwachsene möglich, der Fitnessparcours mit den Geräten erfreut sich großer Beliebtheit.