Die Auswirkungen der Pandemie beschäftigen weiterhin den Gardelegener Stadtrat. Man ist sich einig: Investiert werden muss weiterhin.

Gardelegen l Die Corona-Pandemie beschäftigt seit März des vorigen Jahres die ganze Welt. Auf Bundesebene wurde und wird probiert, wie man der Virusproblematik Herr wird. Lockdowns, Teil-Lockdowns und jetzt die ersten Schritte der vorsichtigen Öffnung. Alle gesellschaftlichen Bereiche sind betroffen, Wirtschaft, Kultur, Sozialleben. Auch auf kommunaler Ebene hat die Pandemie natürlich Auswirkungen. Allein bei den Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Gardelegen betrug das Defizit in 2020 415.000 Euro, informierte Stadt-Kämmerer Maik Machalz auf Volksstimme-Anfrage.



Geld vom Land

Vom Land gab es zwei Zuweisungen, zum einen eine Ausgleichszahlung für die Gewerbesteuern in Höhe von 628.900 Euro, zum anderen gab es aus dem Topf zur „Bewältigung der Pandemie“ 409.000 Euro. Damit sehe die finanzielle Situation der Stadt nicht mehr ganz so dramatisch aus. „Für 2021 gehen wir mit demselben Planansatz in die Haushaltsdiskussion, wie im Jahr 2020“, erläuterte Machalz. Und das seien bei den Gewerbesteuereinnahmen 5,5 Millionen Euro. Dennoch liege das Defizit im Ergebnisplan – der umfasst alle Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres – des Doppelhaushaltes für 2021 und 2022 noch bei einer Million Euro. Denn aufgrund der Corona-Pandemie seien weitaus mehr andere Ausgaben erforderlich, etwa für Technik im Homeoffice oder für erhöhte Hygiene-standards in öffentlichen Einrichtungen, so Machalz. Der Planungsentwurf wird in Kürze zur Beratung in den Fraktionen des Stadtrates vorliegen.



Für die Linke-Fraktion ist es wichtig, dass die Kommune handlungsfähig bleibt. „Gardelegen muss weiter investieren können“, betonte die Linke-Fraktionsvorsitzende, Gudrun Gerecke. Zwar werde auch im zweiten Corona-Jahr mit erheblichen Gewerbesteuer-Einbußen gerechnet. Es brauche von daher auch mehr als ein Signal von Bund und Land. „Es braucht grundsätzlich eine bessere Finanzausstattung. Nur dann können wir unseren Investitionsplan durchhalten“, so Gerecke mit Blick auf unter anderem geplante Neubauten von Kitas in Solpke und Letzlingen.



Familienfreundliche Politik

„Für die CDU-Fraktion steht neben der Bewältigung der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen weiter eine bürger- und familienfreundliche Politik im Vordergrund“, sagte Fraktionsvorsitzender Thomas Genz. Dazu gehöre etwa eine zukunftsorientierte Betreuung in Kitas und Grundschulen, die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Gardelegen und des ländlichen Raumes. Die Unionsfraktion werde unter anderem einen Antrag auf Erstellen eines Baulücken- und Leerstandskatasters stellen, der auf der Homepage der Stadt veröffentlicht werden soll. „Dieser Kataster soll der Innenstadtentwicklung und Dorferneuerung dienen. Er soll Interessenten und Verkäufer zusammenbringen“, so Genz. Ganz wichtig sei für die Fraktion zudem der Erhalt der Kinderklinik, ebenso der Ausbau der touristischen Infrastruktur im Biosphärenreservat Drömling.



Die Fraktion von SPD, Feuerwehr und Südliche Altmark will den Dialog zwischen Bürgern und Fraktionen mit Blick auf die große Resonanz der von der Stadtverwaltung organisierten Speeddeetings unter anderem in Gardelegen, Lindstedt und Letzlingen. Die Fraktion werde von daher auch in den Ortsteilen öffentlich tagen. Schwerpunkt sei jedoch die Entwicklung gleichwertiger Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land. Dazu gehöre unter anderem der Ausbau des Radwegenetzes, der Erhalt aller Fachbereiche des Altmark-Klinikums und die Weiterentwicklung des Kita-Konzeptes mit dem Neubau von Einrichtungen in Solpke und Letzlingen.



Belebung des Stadtkerns

Die AfD-Fraktion plant die Gründung einer Stiftung zur Belebung des Stadtkerns. Über diese Stiftung soll potenziellen Klein-Investoren zinslose Kredite gewährt werden, wenn sie sich mit einem Gewerbe in der Innenstadt ansiedeln wollen. Das nötige Kapital erhofft sich die Fraktion von bundesweit oder international agierenden Firmen, die eine Niederlassung in Gardelegen haben. An dieser Stiftung könne sich zudem jeder Einwohner mit Spenden beteiligen. Ein Thema sei zudem das enorme Verkehrsaufkommen auf der B71 und B188 und die damit verbundenen Belastungen für die Anwohner. „Wir werden uns zielgerichtet an Kommune und Bund wenden, um eine Verbesserung der Lage der Anwohner in den Ortschaften herbeizuführen“, versicherte Sebastian Koch von der AfD-Fraktion.



Für Dirk Kuke (Freie Liste, fraktionslos) ist die Schaffung von behindertengerechten Wegen, Straßenübergängen und Haltestellen wichtig. Reserven sieht Kuke auch bei der Verkehrsinfrastruktur. „Ortsumgehungen an der B71, der Neubau der B190n und deren Anbindung an die A14 sind notwendig. Diese Problematik werden wir nicht nur beobachten, sondern uns auch aktiv einbringen“, kündigte Kuke an.