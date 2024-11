Er soll sie in ihrem eigenen Zuhause ausspioniert und ihr dann ein Nacktfoto von ihr geschickt, sie immer wieder kontaktiert haben. Doch der Prozess gegen einen Altmärker nimmt eine überraschende Wende.

Stalker soll heimlich Kamera in Wohnung der Ex-Freundin installiert haben

Prozess am Amtsgericht Gardelegen

Immer wieder, so schildert die Zeugin, eine Mutter aus dem Altmarkkreis, habe ihr Ex-Freund ihr Nachrichten geschickt, sie angerufen. In ihrem Wohnzimmer fand sie schließlich eine versteckte Kamera mit Wlan-Zugang.

Gardelegen. - Sie wagt es nicht, ihre Türklingel anzustellen, hat Schlafstörungen, Angstzustände und traut sich bei Dunkelheit nicht mehr allein aus dem Haus - so dramatisch schildert eine Frau aus dem Altmarkkreis vor dem Amtsgericht Gardelegen, wie sie unter den Folgen wochenlangen Stalkings durch ihren Exfreund leidet. Ein Urteil gibt es in diesem Fall trotzdem nicht. Was Sex zum Geburtstag und eine fehlende Auswertung der Polizei damit zu tun haben ...