Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gardelegen - Es gleicht dem Aufwachen aus einem Albtraum für die Familie der krebskranken Mira aus Gardelegen: Es wurde ein Stammzellenspender gefunden, der für die lebensrettende Transplantation in Frage kommt. Scheinbar endlose Runden Chemotherapie und eine bisher erfolglose Teilnahme an einer Medikamentenstudie gehören damit hoffentlich der Vergangenheit an.