Gardelegen - Es gleicht dem Aufwachen aus einem Albtraum für die Familie der krebskranken Mira aus Gardelegen: Es wurde ein Stammzellenspender gefunden, der für die lebensrettende Transplantation in Frage kommt. Scheinbar endlose Runden Chemotherapie und eine bisher erfolglose Teilnahme an einer Medikamentenstudie gehören damit hoffentlich der Vergangenheit an.

Vor wenigen Tagen kam die erlösende E-Mail, erzählt Miras Mutter Mareike Pawel der Volksstimme: Es wurde ein passender Stammzellenspender gefunden. Der Termin war schnell ausgemacht. Noch im Juni soll die Transplantation in der Berliner Charité stattfinden.

Hinter der Neunjährigen und ihrer Familie liegen zwei dramatische Jahre. Am 17. Januar 2022 änderte die Diagnose Leukämie ihr Leben komplett. Regelmäßig musste Mira seitdem zu stationären und ambulanten Behandlungen nach Berlin in die Charité und in die Magdeburger Uniklinik. Dass die Behandlung so zweigeteilt ablief, hatte einen einfachen Grund: Magdeburg ist näher an Miras Zuhause in Gardelegen.

Die zwei Jahre Behandlung waren für alle eine schwere Zeit

Trotz Heimatnähe war die Zeit anstrengend. „Das geht schon an die Nerven“, fasst Papa Torsten Hintze mit belegter Stimme die vergangenen beiden Jahre zusammen. Er und Miras Mama sind getrennt, kümmern sich aber beide um ihre Tochter. Beide haben ihr Kind bei den Fahrten ins Krankenhaus zu Therapien begleitet, dann auch in der Isolation wegen Corona, das hat der ganzen Familie sehr viel Durchhaltevermögen abverlangt.

Die „Intensivtherapie“, wie Miras Mama Mareike Pawel sie beschreibt, war besonders anstrengend für das Mädchen. Medikamente, Chemotherapien, intensive Untersuchungen.

Die Gardelegenerin erzählt mit Tränen in den Augen, dass ihre Tochter zwischenzeitlich auch im Koma lag.

Die Therapien schlugen bei Miras Leukämie nicht so an, wie gehofft.

Die Ärzte hatten Mareike Pawel schließlich mitgeteilt, dass weitere Runden Chemotherapie keine wirkliche Alternative wären. Die behandelnden Ärzte hätten laut Pawel bezweifelt, dass das Mädchen es damit bis zur Transplantation schaffen würde.

Jeder Strohhalm der Hoffnung war willkommen: Als der Familie die Teilnahme an einer Studie in der Berliner Charité angeboten wurde, nahmen sie an. Dort wurde getestet, ob ein Medikament für Erwachsene mit Leukämie auch bei Kindern funktioniert. Das Ziel: die Krebszellen zu zerstören. Diese Therapieform war bei der jungen Gardelegenerin aber leider nicht erfolgreich.

Nach drei Wochen Pause kam ein Rückfall

Dabei gab es zwischenzeitlich sogar mal eine große Hoffnung, dass die erste Behandlung angeschlagen hat. Im Januar, zwei Jahre nach der ersten Diagnose, sei die Therapie zunächst beendet gewesen, berichtet Miras Mutter. Es ging bergauf, aber nur für drei Wochen. „Wir haben aufgehört mit Tabletten und Medikamenten, und dann kam der Rückfall“, erinnert sie sich.

Damals ging es ähnlich los wie vor zwei Jahren. Mira sei sehr geschwächt gewesen, hatte auf der Haut sichtbare Blutungen – Petechien genannt. Mira habe zufällig, wie auch damals an den Tagen vor der Diagnose, das Wochenende bei ihrem Vater verbracht, erzählt ihre Mama. Sie selbst habe schon ein mulmiges Gefühl gehabt und sich dann gedacht: „Jetzt muss bloß noch Fieber dazukommen, und dann sitzen wir wieder in Magdeburg.“

Wir haben aufgehört mit Tabletten und Medikamenten, und dann kam der Rückfall. Mareike Pawel, Miras Mutter

So kam es schließlich auch. Das Blutbild – erst im Stendaler Krankenhaus, dann im Magdeburger Uniklinikum – bestätigte den Rückfall. Alles auf Null. Die Angst war groß vor neuen Therapien.

Die jüngste Nachricht, dass nun endlich ein Spender gefunden ist, bedeutet für Miras Familie das größte Glück überhaupt.

Der Spender oder die Spenderin wurde nach Informationen der Eltern in einer Datenbank gefunden. Der Name bleibt zunächst geheim. Dem Unbekannten sind Miras Eltern unbeschreiblich dankbar.

Verschiedene Aktionen in der Region, um Stammzellenspender zu finden.

Zwischenzeitlich hatte es mehre Aktionen gegeben, die dabei helfen sollten, einen Spender zu finden. Die beiden großen Veranstaltungen wurden organisiert vom Verein „Blaue Nase hilft“ – mit Mira als Gesicht.

Natürlich hofften die Eltern, dort auch einen passenden Spender für ihre Tochter zu finden, erzählt Mutter Mareike. Aber so wurde die mediale Aufmerksamkeit auch dafür genutzt, generell Menschen für Stammzellspenden zu bewegen, damit anderen in ähnlichen Situationen auch geholfen werden könne, betonen Miras Eltern Mareike Pawel und Torsten Hintze.

Die Familie freut sich über die Solidarität aus der Gesellschaft

Deshalb sind sie, ebenso wie Miras Stiefpapa Patrick Frieß, froh über die Typisierungsaktionen. Zudem waren sie gerührt von so viel Rückhalt aus der Gesellschaft.

Dass so viele da waren, damit habe ich nicht gerechnet. Torsten Hintze, Miras Papa

Miras Papa Torsten Hintze waren sogar die Tränen gekommen, als diverse Feuerwehren mit Blaulicht und Sirene zur Typisierungsveranstaltung am Gardelegener Kaufland gekommen waren, erinnert er sich selbst. Auch als er davon erzählt, kommen ihm wieder die Tränen. „Dass so viele da waren, damit habe ich nicht gerechnet“, sagt er.

Nun steht ihrer tapferen Tochter zwar wieder ein Krankenhausaufenthalt bevor. Dieser ist aber von viel mehr Hoffnung begleitet als alle vorherigen Behandlungen.

Wenn alles gut geht, könnte Mira schon bald wieder ganz gesund sein.

Übrigens: Auch wenn sie nicht oft selbst im Klassenzimmer sein konnte, kommt Mira im Sommer trotzdem in die zweite Klasse. „Sie hat einen Avatar (in Form eines Computers) in der Schule“, erzählt Mareike Pawel. So könne sie dem Unterricht folgen und aktiv daran teilnehmen, je nachdem, wie fit sie gerade ist. Sie könne darüber sogar mit ihren Klassenkameraden sprechen und spielen, beschreibt die Gardelegenerin.

Und vielleicht kann sie nun schon bald wieder selbst dabei sein und mit ihren Freunden lernen und spielen.