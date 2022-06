Gardelehrer Stipendium für zwei Lehramtsstudentinnen in Gardelegen

Das Gardelehrer-Projekt geht in die nächste Runde. Am Freitag, 26. November, haben Laura-Sophie Lenz und Engelina Kristen ihre Urkunden als neue Stipendiatinnen der Stadt Gardelegen erhalten. Beide wollen nach ihrem Studium zurück in die Heimat und am Gardelegener Gymnasium unterrichten.