Trotz der vor rund zwei Jahren erfolgten Oberflächenbehandlung sind die Seitenbereiche der Neuendorfer Ortsdurchfahrt nach wie vor ein echtes Problem. Foto: C. Kaiser

Die Landesstraßenbaubehörde will die Ortsdurchfahrt in Neuendorf am Damm, eine wichtige Verkehrsader in der Altmark, sanieren lassen.

Neuendorf l Bei den Investitionsmaßnahmen im diesjährigen Haushaltsentwurf der Stadt Kalbe gibt es im Bereich Tiefbaumaßnahmen auch einen Unterpunkt namens „OD Neuendorf“. OD steht für Ortsdurchfahrt. Und die soll, möglichst 2020, erneuert werden. Die Stadt Kalbe ist mit im Boot, weil sie für die Nebenanlagen wie den Gehwegbau (rechts in Richtung Stendal), die Bushaltestellen und die Regenentwässerung zuständig ist. Und auch deren Sanierung, die unter anderem mithilfe von Fördermitteln über das sogenannte Entflechtgesetz finanziert werden soll, braucht eine ordentliche Planung. Deshalb sind dafür im Haushaltsentwurf 22 500 Euro eingestellt. Den Mammutanteil der Planungskosten hat jedoch die Landesstraßenbauhörde zu tragen. Denn sie ist der Baulastträger der Neuendorfer Ortsdurchfahrt, bei der es sich um einen Teilabschnitt der viel befahrenen Landesstraße 21 handelt. Oberflächenbehandlung nur provisorisch Weil dieser bereits sehr desolat gewesen war, hatte es vor rund zwei Jahren eine Oberflächenbehandlung gegeben. „Aber es war von Anfang an klar, dass das nur ein Provisorium und keine Dauerlösung ist.“ Zudem seien die unbefestigten Seitenbereiche weiterhin ein großes Problem, betont Manfred Krüger, der die Stendaler Niederlassung der Landesstraßenbaubehörde leitet und der das Thema kürzlich auch mit Einheitsgemeinde-Bürgermeister Karsten Ruth durchgesprochen hat. Wie Krüger sagte, sei die Sanierung in Neuendorf zwar für 2020 vorgesehen. „Aber es stehen noch etliche Genehmigungen aus.“ Zudem beginne im nächsten Jahr eine neue Förderperiode. Welche finanziellen Voraussetzungen die dann mit sich bringe, müsse erst einmal abgewartet werden.

