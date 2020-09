Die Arbeiten an der Mildebrücke zwischen Kalbe und Altmersleben auf der Landesstraße 12 dauern bis Ende Oktober an.

Kalbe/Altmersleben l Seit Ende August führt die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt eine Instandsetzung der Mildebrücke zwischen Altmersleben und Kalbe unter halbseitiger Sperrung der Landesstraße 12 durch. Wie Frank Weigel, stellvertretender Regionalbereichsleiter, auf Nachfrage der Volksstimme mitteilte, erfolgt an der Brücke die Sanierung der Böschungsbereiche mit Winkelstützelementen aus Beton. Hinzu kommt die Anpassung der Böschungstreppen. In den kommenden Wochen – die Arbeiten dauern aller Voraussicht nach bis 23. Oktober an – werden auch Arbeiten an den Geländern und an den Schutzeinrichtungen der Mildebrücke erfolgen. Autofahrer müssen sich von daher die kommenden Wochen weiterhin gedulden.

Vollsperrung notwendig

Um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und der Mitarbeiter der ausführenden Magdeburger Firma zu schützen, wurden sowohl Ampeln als auch eine mobile Leitwand in der Fahrbahnmitte aufgestellt. „Zum Abschluss der Arbeiten ist eine Erneuerung des Fahrbahnbelages im Rahmen einer einwöchigen Vollsperrung geplant“, kündigte Frank Weigel an. Wann diese Sperrung erfolgt, ist derzeit allerdings noch unklar. Jedoch werden die Verkehrsteilnehmer rechtzeitig darüber in Kenntnis gesetzt. Daher sei, wie Weigel erklärte, während der Durchführung der Baumaßnahme mit Behinderungen des öffentlichen Verkehrs zu rechnen.Die Kosten für die umfangreiche Baumaßnahme, so Frank Weigel, betragen zirka 237 000 Euro und werden ohne Fördermittel vom Land Sachsen-Anhalt getragen.