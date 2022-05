Straßenschäden infolge der Umleitungsstrecke im Bereich Kalbe offensichtlich

Zerfahrene Bankette auf der Kreisstraße, Straßenschäden in der Ortslage, abgesackte Abschnitte – die seit dem Sommer bestehende Umleitung der Bundesstraße (B) 71 – unter anderem durch Zethlingen und Badel – hat ihre Spuren hinterlassen. Der Zethlinger Ortschaftsrat fordert eine Vor-Ort-Begehung und die Beseitigung der entstandenen Schäden. Wie reagiert der Altmarkkreis?

Zethlingen - Die Straßenschäden infolge der Umleitung der B 71, die anlässlich der Baustelle in Winterfeld über die Dörfer erfolgt ist, sie ist offensichtlich. Die Dorfstraße in Zethlingen zeigt Risse, die vor Beginn der Verkehrsführung durch den Ort nicht dagewesen sind. So haben sich beispielsweise Risse rund um Gullydeckel gebildet. Der Ortschaftsrat ist sich einig, dass dringend etwas unternommen werden muss.