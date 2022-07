Gewerkschaft fordert mehr Lohn Streik bei Boryszew in Gardelegen: Keine Teile mehr für VW

Bei Boryszew in Gardelegen stehen 24 Stunden lang alle Maschinen still. Große Teile der Belegschaft sind in einen Warnstreik getreten, der auch VW trifft. Und es könnte weiter so gehen.