Gardelegen/he. - Die Schumann Haustechnik GmbH feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Lange Zeit war nicht sicher, ob es auch noch ein 40-jähriges Bestehen geben wird – ein Nachfolger für Detlef Schumann, der 62 wird und so ganz langsam ans Aufhören denkt, fehlte. Damit ist das Unternehmen kein Einzelfall: Nach Angaben aus dem Jahr 2023 stehen rund 3.600 Betriebe in Sachsen-Anhalt in den kommenden fünf Jahren vor der schwierigen Aufgabe, einen Nachfolger zu finden. Laut Handwerkskammer sind es mitunter mehrere Jahre, die Unternehmer für die Nachfolgersuche und den Übergang einkalkulieren sollten.