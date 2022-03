Teamtage im Erlebnishaus Altmark in Zethlingen sollen Klassenklima und Selbstbewusstsein stärken

In Kooperation mit dem Institut für Erlebnispädagogik Kassel bietet das Erlebnishaus Altmark Anfang September Teamtage für Schulklassen an. Erstmals fließen Fördermittel für dieses Projekt in Zethlingen

Zethlingen - In Kooperation mit dem Institut für Erlebnispädagogik Kassel bietet das Erlebnishaus Altmark in Zethlingen zum zweiten Mal Teamtage für Schulklassen an. Erstmals gibt es dafür Fördermittel vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogrammes „Demokratie leben“. Der Kirchenkreis Salzwedel erhielt Mitte April den Bewilligungsbescheid über 1700 Euro für die Teamtage, die vom 6. bis zum 10. September in Zethlingen stattfinden sollen.