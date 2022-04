Bildhauer-Symposium Theateraufführung rund ums Holz in Kalbe

Holz steckt fast überall drin. Es ist im Papier, in Möbeln, ein vielseitiger Baustoff und sogar Musik kann damit gemacht werden. Wie facettenreich dieses Material ist, erfuhren die Theaterzuschauer beim Stück „Holzklopfen“ in der ehemaligen Mildena-Halle in Kalbe.