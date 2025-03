So sah einer der betroffenen Wege in Schenkenhorst aus, bevor den Bäumen zuleibe gerückt wurde.

Schenkenhorst. - Eine Leserin aus Schenkenhorst beklagt, dass etliche große Bäume von der Stadt gefällt, andere stark beschädigt wurden. Am Schwarzen Weg sowie am Heugraben seien 150 Jahre alte Pappeln gefällt worden – insgesamt mehr als 50 große Bäume. „Und zwar prophylaktisch, aus Kostengründen“, vermutet sie, „wahrscheinlich ist das dann so gleich ein Abwasch“. Denn längst nicht alle der rund 140 Jahre alten Bäume – so ihre Einschätzung – seien krank oder trocken gewesen.