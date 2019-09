Ein Unfall mit Sachschaden von 13 000 Euro an zwei Fahrzeugen hat sich am Sonnabend auf der Straße Vor dem Salzwedeler Tor ereignet. Foto: Polizei

Ein Unfall mit hohem Sachschaden an zwei Fahrzeugen hat sich in Gardelegen ereignet.

Gardelegen l 13.000 Euro Schaden an zwei Pkw entstand bei einem Unfall in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel), teilte die Polizei mit. Eine 29-jährige Frau wollte mit ihrem Pkw Skoda vom Gelände einer Tankstelle auf die Straße Vor dem Salzwedeler Tor auffahren. Dabei hat sie aber offenbar einen Pkw Opel übersehen, der auf dieser Straße unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Schaden an den Autos wurde auf die eingangs erwähnte Summe geschätzt. Verletzt wurde augenscheinlich niemand.